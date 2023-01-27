Російські війська продовжать тероризуватимуть українців ударами ракет та дронів, поки війна не закінчиться.
Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу". Він рекомендував українцям реагувати на сигнали тривоги та йти в укриття.
"До кінця війни у нас взагалі не буде спокійно. Тобто ми маємо реагувати на сигнали тривоги, маємо йти в укриття - це важливо. Все ж таки маємо зберегти максимальну кількість своїх людей. Це важливо для того, щоб виконати всю ту історичну роботу, яку нам треба буде зробити. Її буде дуже багато", - сказав Подоляк.
На його думку, Росія до кінця війни буде використовувати будь-які елементи терористичної війни для того, щоб залякувати цивільне населення України.
"Це можуть бути дрони, ракети будь-якого виробництва. Будуть шукати ще якісь спроможності, але до останнього дня війни це будуть використовувати. Тому маємо спокійно, відносно спокійно до цього ставитися і просто дбати про свою особисту безпеку", - наголосив радник глави ОП.
Ракетні атаки РФ
Останній ракетний обстріл РФ сталась 26 січня. Росіяни били по Україні дронами і ракетами. "Прильоти" зафіксували в 11 областях.
За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби Росія завдала 37 авіаційних ударів по Україні, зокрема, використовували 17 безпілотників типу Shahed-136. Українські військові ліквідували всі дрони.
За даними аналітиків ISW, запас іранських безпілотників у Російської Федерації добігає кінця. Москва може дозволити собі лише кілька масштабних ударів.