Росія до кінця війни буде використовувати будь-які елементи терористичної війни для того, щоб залякувати цивільне населення.

Російські війська продовжать тероризуватимуть українців ударами ракет та дронів, поки війна не закінчиться.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу". Він рекомендував українцям реагувати на сигнали тривоги та йти в укриття.

"До кінця війни у нас взагалі не буде спокійно. Тобто ми маємо реагувати на сигнали тривоги, маємо йти в укриття - це важливо. Все ж таки маємо зберегти максимальну кількість своїх людей. Це важливо для того, щоб виконати всю ту історичну роботу, яку нам треба буде зробити. Її буде дуже багато", - сказав Подоляк.

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На його думку, Росія до кінця війни буде використовувати будь-які елементи терористичної війни для того, щоб залякувати цивільне населення України.

"Це можуть бути дрони, ракети будь-якого виробництва. Будуть шукати ще якісь спроможності, але до останнього дня війни це будуть використовувати. Тому маємо спокійно, відносно спокійно до цього ставитися і просто дбати про свою особисту безпеку", - наголосив радник глави ОП.

Ракетні атаки РФ

Останній ракетний обстріл РФ сталась 26 січня. Росіяни били по Україні дронами і ракетами. "Прильоти" зафіксували в 11 областях.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби Росія завдала 37 авіаційних ударів по Україні, зокрема, використовували 17 безпілотників типу Shahed-136. Українські військові ліквідували всі дрони.

За даними аналітиків ISW, запас іранських безпілотників у Російської Федерації добігає кінця. Москва може дозволити собі лише кілька масштабних ударів.

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