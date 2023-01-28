Тип повітряного об’єкта наразі встановлюється.

У небі над Україною був зафіксований невідомий повітряний об’єкт, внаслідок чого була оголошена повітряна тривога, зокрема, у Сумській та Чернігівській областях, тип об’єкта наразі встановлюється.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Щойно зв’язувався з нашими органами військового управління… Була помічена якась несанкціонована ціль, зараз встановлюється. І зрозуміло, що коли є ціль, яка радіолокаційно помітна, то буде ввімкнено сигнал повітряної тривоги", - сказав він.

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Ігнат пояснив, що, навіть якщо це ворожий розвідувальний БПЛА, то по ньому можуть відпрацювати засоби ППО, зокрема, буде запущена зенітна ракета для його збиття.

"Тому навіть, якщо це розвідувальний БПЛА, то в будь-якому разі буде тривога, бо уламки падають... Просто так тривога не вмикається", - наголосив Ігнат.

Він зазначив, що фахівці наразі встановлюють, що це була за несанкціонована повітряна ціль.

Ракетний терор РФ

В Офісі президента впевнені, що російські війська продовжать тероризуватимуть українців ударами ракет та дронів, поки війна не закінчиться. Остання така атака сталась 26 січня. Збройні сили України знищили 47 з 55 запущених ракет. Ворог використав Х-101, Х-555, Х-47, Х-59, "Кинджали" і "Калібри".

Внаслідок атаки постраждали енергетичні об'єкти у Вінницькій, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. У столиці через падіння частини ракети одна людина загинула, а ще двоє отримали поранення.

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