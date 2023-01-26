За життя голови ОТГ Кочубеївки Людмили Костюк зараз борються лікарі.

Одна з російських ракет сьогодні влучила у будівлю Кочубеївської сільської ради Бериславського району Херсонської області, в результаті чого один співробітник загинув, ще четверо поранено.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він додав, що зараз лікарі борються за життя голови Об'єднаної територіальної громади Людмили Костюк.

"Під час ракетної атаки російські окупанти вдарили ракетою по будівлі Кочубеївської сільради. Напевно, вони думали, що там військовий об'єкт. Один співробітник, чоловік 1969 р.н., загинув. Четверо поранено та вже евакуйовано до лікарень Кривого Рогу. Серед них наш друг – голова ОТГ Кочубеївки Людмила Костюк", - зазначив Вілкул.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Росія знову обстріляла ракетами та донами українські міста.

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За даними рятувальників, сьогодні росіяни атакували 11 областей. Внаслідок атак виникло дві пожежі, було пошкоджено 35 будівель, постраждали 11 та загинули ще 11 людей.

Пізніше у Харківській обласній військовій адміністрації повідомили про обстріл смт Козача Лопань та Куп'янська.

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