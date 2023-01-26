На місцях працюють екстрені служби, наслідки масованих атак встановлюються.

У Київській області внаслідок російської ракетної атаки зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт, також пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватні та багатоповерхові будинки та автомобілі місцевих жителів.

Як повідомляє Київська обласна військова адміністрація, обійшлося без жертв та постраждалих.

"З ночі ворог тероризує Київську область. Нічна атака дронів з ранку змінилася ракетними ударами. Сили ППО відпрацювали гідно", - йдеться в повідомленні.

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"Попередньо маємо інформацію щодо пошкоджень об'єктів цивільної інфраструктури, приватних та багатоповерхових будинків, автомобілів мешканців у деяких районах області. Переважно це вибиті вікна, пошкоджені дахи та фасад", - додали в ОВА.

Зараз на місцях працюють екстрені служби, наслідки масованих атак встановлюються.

"Також є влучання в енергетичний об'єкт", - уточнили в адміністрації. Зараз в області застосовані екстрені відключення електроенергії.

Окрім того, міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook повідомив про те, що в ході сьогоднішньої ракетної атаки росіян було влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури, через що введено аварійні відключення.

"Сьогодні ворог знову обстріляв об'єкти енергетики, намагаючись викликати системний збій в енергосистемі України. Завдяки чудовій роботі ППО збито велику кількість ракет. На жаль, є влучення в об'єкти енергетичної інфраструктури", - зазначив міністр.

"Найскладніша ситуація зараз у Київській, Одеській та Вінницькій областях", - повідомив він.

Галущенко додав, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити енергопостачання.

Ракетна атака 26 січня:

По всій Україні вранці було оголошено масштабну повітряну тривогу. Ворог бив по Україні ракетами. У ряді областей відбулися екстрені відключення електроенергії.

Повідомлялося про прильоти в деяких областях. Є жертви.

Удари окупантів по енергосистемі України:

З жовтня 2022 року Росія намагається знищити енергетичну систему України, залишивши українців без електрики, опалення, водопостачання та зв'язку.

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Станом на 23 січня 2023 року енергосистема України пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб'єктах. Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

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