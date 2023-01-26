Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини поранена жінку, а також є руйнування.
Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації, ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківщини.
"Сьогодні російські окупанти вкотре обстріляли смт Козача Лопань в Харківському районі. Є влучання в житловий будинок", - зазначив він.
За попередньою інформацією, поранення отримала 70-річна жінка.
"Крім того, ворог обстріляв Куп'янськ. Там зруйновано приватний житловий будинок", - додав Синєгубов.
Ситуація на Харківщині
Як повідомляв УНІАН, 20 січня на Харківщині від влучання снаряда окупантів у будинок загинула жінка.
Через два дні у Золочівській громаді внаслідок артобстрілу загинула 67-річна жінка. Окупанти також обстріляли одне з кладовищ.
А вчора стало відомо, правоохоронці на Харківщині ексгумували тіла дев’ятьох цивільних, які у квітні торік згоріли живцем у розстріляному окупантами автобусі.