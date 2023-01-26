Сьогодні російські окупанти вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру смт Козача Лопань та Куп'янська.

Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини поранена жінку, а також є руйнування.

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації, ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківщини.

"Сьогодні російські окупанти вкотре обстріляли смт Козача Лопань в Харківському районі. Є влучання в житловий будинок", - зазначив він.

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За попередньою інформацією, поранення отримала 70-річна жінка.

"Крім того, ворог обстріляв Куп'янськ. Там зруйновано приватний житловий будинок", - додав Синєгубов.

Ситуація на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, 20 січня на Харківщині від влучання снаряда окупантів у будинок загинула жінка.

Через два дні у Золочівській громаді внаслідок артобстрілу загинула 67-річна жінка. Окупанти також обстріляли одне з кладовищ.

А вчора стало відомо, правоохоронці на Харківщині ексгумували тіла дев’ятьох цивільних, які у квітні торік згоріли живцем у розстріляному окупантами автобусі.

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