На двох напрямках загарбники продовжують намагатися прорвати оборону українських військ, зазначили у Генштабі.

Протягом доби російські окупанти завдали по Україні 15 авіаційних ударів та здійснили понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ворогом ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається, про це йдеться у свіжому зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії по районах семи населених пунктів Харківської області; на Куп'янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони п'яти населених пунктів Харківської і Луганської областей, а також одного на Донеччині.

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"На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спроби прориву оборони наших військ. Здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад двадцяти населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону та здійснює обстріли позицій українських військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар на Донеччині.

На Запорізькому напрямку противник обстріляв понад 15 населених пунктів. На Херсонському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли низки населених пунктів Херсонської області, що поблизу лінії зіткнення. Вчергове вогневого ураження зазнало місто Херсон та його околиці.

Раніше стало відомо, що у ніч на 10 грудня ворог атакував Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131. Українські воїни ліквідували 10 з 15 дронів.

Останній масований ракетний удар по Україні - що треба знати

5 грудня Росія здійснили восьмий за рахунком з початку осені масований обстріл українських об'єктів критичної інфраструктури.

Вороги запустили понад 70 ракет, наші воїни знищили 61 з них.

Ракети супротивника поцілили в енергетичні об'єкти, розташовані в Київській, Вінницькій та Одеській областях.

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