Тим часом українські воїни відбили ворожі атаки в районі 7 населених пунктів.

За добу російські окупанти завдали чотири авіаційних та шість ракетних ударів по території України.

Як повідомляє на сторінці у Facebook Генштаб ЗСУ, ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти, що неподалік лінії зіткнення.

"Російські окупанти завдали 4 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також, протягом минулої доби, ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також наголосили, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.

Тим часом, як зазначили у Генштабі, на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь і надалі продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по території України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли. Так, на Слобожанському напрямку окупанти гатили з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стариця та Амбарне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстрілював з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Площанка.

На Бахмутському напрямку російські загарбники атакували з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Курдюмівка та Озарянівка, а на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Нью-Йорка, Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки.

На Новопавлівському напрямку противник гатив з артилерії різних типів, по районах Вугледара, Богоявленки, Пречистівки та Времівки, а на Запорізькому напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоандріївка та Щербаки.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Зеленівка, Чорнобаївка та Херсон.

Також від вогню російської ствольної та реактивної артилерії постраждали населені пункти Нікополь та Червоногригорівка Дніпропетровської області.

Удари РФ по енергетичній інфраструктурі

Під час масованого ракетного удару РФ по Україні 10 жовтня були зафіксовані "прильоти" в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Електропостачання було порушено практично по всій країні.

Вже 11 жовтня Росія повторила масштабну атаку. Країна-терорист здійснила 33 обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України.

15 листопада 2022 року Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми України з початку війни. Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що після поразок на військовій і міжнародній аренах ворог здійснює чергову спробу терористичного реваншу і намагається завдати максимальної шкоди нашій енергосистемі напередодні зими.

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