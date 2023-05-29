Світ повинен бачити, що терор програє, сказав президент.

Сьогодні більшість "Шахедів" і ракет збито, але для Росії має бути тільки поразка у війні.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. "Сьогодні був дуже довгий день, і почався цей день дуже рано для багатьох наших людей. Кілька російських терористичних атак за добу. "Шахеди", крилаті ракети, балістичні. Керовані авіабомби. Дякувати нашій ППО, усім захисникам і захисницям неба, сьогодні вдалося врятувати як мінімум сотні життів. Лише за один день", - наголосив президент України.

При цьому додав, що більшість "Шахедів" і ракет збито. "Але кожна така терористична атака повертає нас і весь світ до очевидного висновку: Росія хоче пройти до кінця шляхом зла, тобто до своєї поразки, бо в зла не буває і не може бути іншого кінця, окрім поразки", - підкреслив Зеленський.

Відео дня

За його словами, світ повинен бачити, що терор програє, оскільки "Петріоти" в руках українців забезпечують стовідсоткове збиття будь-яких російських ракет. Він зазначив, що коли світ збільшує тиск на Росію, зокрема санкційний, коли ізоляція Росії - терориста зростає, коли будь-якої близькості з Москвою соромляться її колишні партнери, то тоді терор програє.

"І звичайно, немає більшого приниження для держави-терориста, ніж успіхи наших воїнів. Власне, нашими успіхами, нашим тиском, нашими "Петріотами" ми маємо і будемо й надалі відповідати Росії на всі прояви її зла. І ми знищимо це зло", - наголосив президент України.

Обстріл України 29 травня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Російська Федерація здійснила ряд атак по території України.

Вночі протиповітряна оборона знищила над Києвом 40 повітряних цілей. У Хмельницькій області було влучання у ряд об'єктів, серед яких - військовий. А в Одесі на місці удару почалася пожежа.

Вже вдень російські загарбники запустили по Київській області 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що всі цілі збили українські захисники.

Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих зазначив, що роспропаганда неодноразово наголошувала на унікальності ракет "Іскандер", що вони нібито здатні обходити всі засоби протиракетної оборони. Тому для Росії сьогоднішній день став ганьбою.

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