Окупанти застосували РСЗВ типу "Смерч" під час обстрілу сіл Запорізького району.

Внаслідок російських ударів двома ракетами С-300 по Запоріжжю зруйновано один з об’єктів інфраструктури.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. За даними слідства, сьогодні війська країни-агресора завдали чергового удару по обласному центру та передмістю. "Внаслідок обстрілу сіл Запорізького району зазнали пошкоджень будівля дитячого садка та будинки місцевих жителів. В одному з них розпочалась пожежа. Попередньо, ворог застосував РСЗВ типу "Смерч", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Офісі генпрокурора додали, що удари двома ракетами С-300 по Запоріжжю спричинили руйнування одного з об’єктів інфраструктури.

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За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріли Запоріжжя - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Запорізькій ОВА повідомили, що російські окупанти вдарили по Запоріжжю та передмістю з реактивної системи залпового вогню. Зазначалося, що обійшлося без постраждалих.

Згодом журналісти повідомили, що у місті повторно чули вибухи під час нової повітряної тривоги.

Нагадаємо, що 22 березня Росія випустила шість ракет по Запоріжжю, одна з них вдарила між двома житловими будинками, постраждали 34 людини, 29 довелося госпіталізувати.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники знали, куди спрямовують свої ракети.

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