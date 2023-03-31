Через росіян сьогодні у Запорізькому районі був гучний ранок.

Зранку 31 березня російські загарбники з реактивних систем залпового вогню вдарив по Запоріжжю та передмістю.

Ракетний терор мирного населення продовжується, гучний ранок видався для Запорізького району, про це у своєму Telegram повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. За даними місцевої влади, супротивник з РСЗВ завдав серію ударів по обласному центру та передмістю.

"Руйнувань зазнали цивільні споруди: виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків влучання на місці. На щастя, без постраждалих", - додали у ЗОВА.

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Пізніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв написав у месенджері, що унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури.

"Цієї ночі окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт", - поділився чиновник.

Варто зазначити, що повітряна тривога у Запорізькій області тривала з 23:00 30 березня до 2:03 31 числа і у період 05:09 - 05:42 сьогоднішного ранку.

Ситуація у Запоріжжі під час війни з РФ - що сьогодні варто знати

Росіяни вже завдали низку кривавих та руйнівних ударів по Запоріжжю. Зокрема, 22 березня РФ завдала ракетного удару по місту, серйозних пошкоджень зазнали багатоповерхівники.

Спочатку повідомлялося про одну жертву та понад 30 постраждалих. Пізніше кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару зросла до трьох осіб.

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