В області було оголошено повітряну тривогу.

У Запоріжжі після ранкової атаки РФ знову прогриміли вибухи, повідомляє "Суспільне". В області на той час було оголошено повітряну тривогу.

У Запорізькій ОВА місцевих мешканців закликали дослухатись до звуків тривоги і перебувати в укриттях.

"Перебувайте у безпечних місцях до завершення "повітряної тривоги"! Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали - не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України", - йдеться у повідомленні.

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Росіяни атакували Запоріжжя 31 березня - що відомо

Зранку 31 березня ворог вдарив по Запоріжжю та передмістю з реактивної системи залпового вогню. Руйнувань зазнали цивільні споруди. В одному з приватних будинків виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будинки.

Крім того, удари двома ракетами С-300 по Запоріжжю спричинили руйнування одного з об’єктів інфраструктури.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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