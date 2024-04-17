Країна-агресорка змінила тактику, намагаючись зруйнувати енергопостачання міста і залякати його мешканців.

Мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що місто може перетворитись на друге Алеппо, якщо у США терміново не проголосують за нову військову допомогу, яка потрібна для забезпечення системами протиповітряної оборони.

За словами міського голови, якого цитує The Guardian, країна-агресорка змінила тактику, намагаючись зруйнувати енергопостачання міста і залякати 1,3 мільйона його мешканців, обстрілюючи житлові квартали. Через це харків'яни стикаються з позаплановими відключеннями електроенергії на кілька годин поспіль.

Терехов заявив, що пакет військової допомоги США в розмірі 60 млрд доларів має "критичне значення для нас", і закликав Захід переключити увагу на дворічну війну.

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"Нам потрібна ця підтримка, щоб не допустити перетворення Харкова на другий Алеппо", - обурився мер міста.

Алеппо - що відомо

Сирійське місто Алеппо з 2012 року страждало через громадянську війну. У 2016 році Росія, підтримуючи уряд Башара Асада, почала інтенсивні бомбардування східних районів Алеппо, де ховалися опозиційні сили і мирні жителі. Ці атаки країни-окупанти, як і в Україні, призвели до загибелі тисяч людей і руйнування значної частини міста.

Обстріли Харкова

Нещодавно у Харківській області оголосили про примусову евакуацію родин із дітьми з 47 прифронтових населених пунктів.

Як повідомляв УНІАН 15 квітня, російські окупанти сьогодні вкотре обстріляли Харківську область, в результаті удару ворога загинули двоє людей.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в інтервʼю УНІАН розповів, як можна захистити Харків від постійних атак з боку РФ. Зокрема, він згадав про комплекс "Праща Давида", який відповідає не тільки за знищення аеродинамічних цілей, а й перехоплення балістичних ракет.

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