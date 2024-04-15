Одне з найбільших міст України всупереч усьому живе і намагається відновити знищене росіянами.

Війна Росії проти України вступила в нову фазу. Безпілотні та ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру України стали частими і масованими, вони перевищують можливості сил протиповітряної оборони.

Видання BBC пише, що минулого тижня постраждав великий об'єкт недалеко від Києва, а на північному сході, у Харкові, всі три великі електростанції перебувають у руїнах.

Атака 22 березня була навмисною і руйнівною. П'ять російських ракет влучили в одне й те саме місце, пошкодивши турбіни, генератори і трансформатори та вивівши станцію з ладу. Через тиждень Росія знову завдала удару по міських електростанціях.

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Тепер Харків змушений брати електроенергію на Західній Україні, що означає обмежені поставки і регулярні відключення. Росіяни також завдали удару по електропідстанціях.

Місцева влада намагається мінімізувати наслідки і скоротити час відключень. Харківське метро знову працює, хоча і з перебоями, як і світлофори. Але в умовах ненадійного енергопостачання, яке може стати ще гіршим, підприємства знаходять власні рішення.

Повторні атаки

Поки українські робітники оцінюють збитки, рятують те, що можна врятувати, і розробляють план відновлення потужностей зруйнованих станцій, вони щодня стикаються з численними сиренами повітряної тривоги та повторними російськими атаками.

Це уповільнює відновлювальні роботи та розхитує нерви. Будь-яка ракета, випущена по Харкову, вразить його протягом кількох секунд, і персонал оточений яскравими доказами небезпеки.

Є два види тривоги, пояснює фахівець із пожежної безпеки. Якщо загроза зосереджена в районі кордону, приблизно в 40 км (25 милях), деякі продовжують працювати.

Але якщо ми бачимо, що існує ракетна небезпека для Харкова, то оголошується: "Терміново! Негайно до сховища!", - каже він.

До роботи повернулися не тільки інженери та будівельники, а й обслуговуючий персонал, який доглядає за територією. Люди кажуть, що росіяни намагаються зробити все, щоб місто покинули його жителі, але їхати вони не хочуть.

Удари по енергетиці - останні новини

За останні тижні росіяни нещадно били по українській енергетичній інфраструктурі. Під ворожими ударами опинилися Харківська ТЕЦ-5, ДніпроГЕС, Трипільська ТЕС та інші об'єкти.

Унаслідок атаки 11 квітня, під час якої було повністю знищено Трипільську ТЕС, "Центренерго" заявило про втрату 100% генерації.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що ситуація в енергосистемі країни складна, а через втрату потужностей Трипільської ТЕС і ДніпроГЕС в Україні спостерігається дефіцит електроенергії. Найскладніша сиутація в Харкові.

За його словами, мета ударів окупантів по енергетиці України - знищення маневрової генерації.

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