Сьогодні о другій годині дня російські війська здійснили обстріл керованою авіабомбою.

Російські окупанти сьогодні вкотре обстріляли Харківську область, в результаті удару ворога загинули двоє людей. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Снєгубов.

"Окупанти знову вбивають цивільних жителів Харківщини. Сьогодні о другій годині дня російські війська здійснили обстріл керованою авіабомбою с.Лук‘янці Липецької громади Харківського району", - поінформував очільник ОВА.

За словами Синєгубова, внаслідок цього обстрілу двоє людей загинули, кількість поранених встановлюється.

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"Усі цивільні. Влучання було в заклад освіти", - уточнив він.

Ситуація на Харківщині

Як відомо, загарбники регулярно обстрілюють Харківщину та обласний центр. 10 квітня ворог обстріляв різні населені пункти Харківської області. Зокрема, відбувся ворожий обстріл Липців та Малої Данилівки Харківського району. Внаслідок обстрілу загорілися магазин та аптека.

Також того ж дня окупанти випустили дві керовані авіабомби по Вовчанську. Внаслідок ударів повністю зруйнована поліклініка. Унаслідок обстрілу Липців загинули троє людей: дівчинка 14 років, жінки 43 та 59 років. Постраждали хлопець 16 років та жінка 34 років.

Вранці 11 квітня російські окупаційні війська атакували Харків та область. В місті пролунала низка вибухів.

Синєгубов заявив, що окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області. Були перебої з електропостачанням.

11 квітня у Харківській області оголосили про примусову евакуацію родин із дітьми з 47 прифронтових населених пунктів. Відповідне рішення ухвалили на Раді оборони області. Він зазначає, що Харкова це не стосується.

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