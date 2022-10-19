Президент вчергове закликав українців до свідомого споживання електроенергії у пікові години.

Президент України Володимир Зеленський завтра проведе нараду щодо ситуації в енергетиці.

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

За словами Зеленського, зараз, як і в попередні дні, загальна ситуація ще потребує дуже свідомого споживання електрики й обмеження використання у пікові години техніки, що споживає багато енергії.

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"Що свідомішим є наше побутове споживання електрики з 17-ї по 23-тю годину, то стабільнішою буде наша енергосистема. Кожен і кожна, хто дотримується цього простого правила для пікових годин, допомагає всій країні", - наголосив він.

Президент закликав українців пояснювати це родичам, друзям і сусідам, щоб "спрямувати національне єднання до спільного й дуже потрібного результату".

"Сьогодні в мене було багато нарад і комунікації щодо відновлення інфраструктури. Завтра запланована ще одна загальна нарада щодо ситуації в енергетиці. Опрацьовуємо всі можливі сценарії. І, звичайно, все це поєднується з нашими заходами для посилення оборони проти дронів", - додав він.

Масовані обстріли РФ критичної інфраструктури: деталі

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх тижнів російські окупанти завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України. Через пошкодження, які виникли внаслідок цього, влада закликала українців до свідомого споживання електроенергії у пікові години - з 17:00 до 23:00.

Раніше президент Зеленський повідомив, що з 10 жовтня 2022 року через російські удари по об'єктах критичної інфраструктури в Україні зруйновано третину електростанцій, що стало причиною масштабних відключень електроенергії по всій країні.

"Ще один вид російських терористичних атак: спрямовані на 🇺🇦 енергетичну та критичну інфраструктуру. З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні", - зазначив він.

Через руйнування критичної інфраструктури України в Польщі чекають на нову хвилю біженців. Влада Польщі прогнозує приїзд до 800 тисяч українців з наближенням зими. Там зазначили, що нещодавні атаки росіян призвели до руйнування теплових електростанцій та інших об'єктів критичної інфраструктури, що призведе до проблем з опаленням.