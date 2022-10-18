Росіяни визначили цей рубіж опорним для Луганської області, вважає Жданов.

На Луганщині російські окупанти будують рубіж оборони від Сватового до Кремінної.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в ефірі "Право на владу".

За його словами, коли ЗСУ вийшли на лівий берег річки Оскол, окупанти відійшли основними силами та почали будувати декілька ліній оборони.

"Я так розумію, що окопи будуть наповнюватися мобілізованими в перемішку з ЧВК і регулярними частними Зброних сил Російської Федерації. Тому ми трохи уповільнили наступ на Сватово. Я так розумію, що нам теж треба перегрупуватися та піднакопичити трохи сил для подальшого просування", - додав він.

Жданов вважає, що росіяни вирішили зробити цей рубіж опорним для Луганської області.

"Справа в тому, що ця територія була захоплена після 24 лютого і там немає жодних оборонних позицій. Якщо паде Сватово, то далі оперативний простір і можна йти на Старобільськ і на Луганськ. Ось в чому проблема. І тоді Северодонецьк і Лисичанськ опиняються у півоточенні. І треба буде або лишати війська у напівоточенні, або відводити їх до Луганська", - розповів есперт.

Звільнення Луганщини

Як відомо, Збройні сили України відтіснили російських окупантів до Луганської області.

5 жовтня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

Станом на 9 жовтня повідомлялося про звільнення селищ Красноріченської селищної громади Сватівського району: Новолюбівка, Невське, Греківка, а також селищ Коломийчиської сільської громади Сватівського району: Новоєгорівка, Надія, Андріївка, Стельмахівка.

За словами Гайдая, Луганщина - найскладніша область України в плані деокупації.

Аналітики ISW вважають, що Росія втрачає здатність наступати на Донбасі та боїться контрнаступу ЗСУ на Кремінну.

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