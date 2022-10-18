Президент наголосив, що Україна обов'язково забезпечить відповідну міжнародну реакцію на це.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звернення Росії по військову допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства.

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

"Сам факт звернення Росії до Ірану по таку допомогу є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а у підсумку пішли на поклон в Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони і ракети", - зазначив президент.

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На його думку, стратегічно це Росії все одно не допоможе, а лише додатково доведе світу, що "Росія на траекторії свого програшу намагається втягнути у свої спільники в терорі ще когось".

"Обов'язково забезпечимо відповідну міжнародну реакцію на це. Але зараз на тактичному рівні за рахунок іранських дронів у терористів ще можуть виникати певні надії, якісь там розрахунки, нові ілюзії - все це розвалиться, як і попередні їхні розрахунки. 237 днів цієї війни доводять, що ми здатні знайти відповідь на будь-які загрози, якщо діємо разом - всі українці та всі народи вільного світу", - наголосив Зеленський.

Використання іранських дронів в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що в Євросоюзі збирають докази і готові відреагувати на застосування іранських дронів у війні РФ проти України.

Того ж дня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що минулого тижня у Росії було 300 іранських дронів-камікадзе, загальний контракт передбачає передачу росіянам 2,4 тис. таких одиниць.

18 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна готова надати країнам-членам ЄС "мішок доказів" про передачу Іраном Росії дронів-камікадзе. Очільник МЗС також запропонував президенту України розірвати дипломатичні відносини з Іраном.

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