Зараз українцям треба вчитися економити, відзначив він.

Росія обстрілює об'єкти критичної інфраструктури України, щоб примусити її до переговорів.

Таку думку висловив Міністр оборони Олексій Резніков в ході брифінгу. Оскільки загарбницька армія не може отримати перевагу на полі бою, вони обирають воювати з мирними людьми.

"Їхня мета - занурити нас у темряву, в холод під час зимового періоду для того, щоб ми здалися, щоб у нас опустилися руки, щоб ми перестали тримати стрій і втратили нашу стійкість. І тоді, за їхнім задумом, ми, можливо, захочемо переговорів", - заявив Резніков.

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Він упевнений, що це окупантам не вдасться, оскільки у них зменшуються ресурси.

"Нам необхідно бути стійкими і ми точно переможемо. Потрібно вчитися економити, особливо в ці два основні місяці, які на нас чекають попереду, і вчитися виживати. Ми виживемо - це точно", - додав Резніков.

Масовані удари по Україні

Як відомо, восени армія Російської Федерації почала масовано обстрілювати критичну інфраструктуру України. Наразі вони здійснили вже вісім хвиль таких ракетних ударів.

В Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, а також 40% об'єктів високовольтної мережі.

Нещодавно українців попередили, що необхідно буде постійно жити в умовах обмеження споживання електроенергії.

Як відомо, після атаки 23 листопада Україна пережила блекаут.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, що в країні вже розроблено план підвищення рівня безпеки енергосистеми.

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