Супротивники продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.

Протягом доби російські окупанти завдали один ракетний та шість авіаційних ударів, здійснили понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00.

Зазначається, що окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас, вони ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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"З метою поповнення втрат ворог продовжує підготовку мобілізованого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше переміщення цих осіб до районів ведення бойових дій", - зауважили у Генштабі.

Протягом поточної доби російські окупанти завдали один ракетний та шість авіаційних ударів, здійснили понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Різникове, Вільхуватка, Колодязне, Бологівка та Фиголівка; на Куп'янському та Лиманському - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Кислівки, Котлярівки, Табаївки, Крохмального, Берестового, Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Тернів та Зарічного.

На Бахмутському напрямку - з усього спектру артилерії по районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк; на Авдіївському - з різнокаліберної артилерії по районах Веселого, Кам'янки, Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки.

На Новопавлівському напрямку - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Парасковіївка, Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка, Темирівка, Новопіль, Ольгівське та Полтавка; на Запорізькому - з артилерії різних типів по районах Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Новоданилівки та Малих Щербаків.

"На Таврійському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Вищетарасівка, Милове, Золота Балка, Михайлівка та Шевченківка. Безпосередньо вогневого ураження зазнало село Добра Надія Дніпропетровської області", - повідомили у Генштабі.

Водночас, у звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи.

Масовані удари по Україні - найважливіше

Супротивники 10, 22 і 31 жовтня завдали по нашій державі масовані удари, зокрема, використовували ракети та іранські дрони-камікадзе. Унаслідок ворожих атак було зруйновано чи пошкоджено 40% об'єктів енергетичної інфраструктури.

З 20 жовтня розпочалися відключення електроенергії. З 07:00 до 23:00 громадян просили якомога менше використовувати потужні електроприлади, наприклад, чайники та пральні машини.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат попередив, що супротивник може знову обстріляти нашу державу у будь-який час, а не лише у понеділок.

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