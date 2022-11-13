РФ не відмовилася від своїх намірів і надалі тероризувати наш народ, зазначив речник командування Повітряних сил армії України.

Обстрілів Росією території України можна чекати в будь-який час, не тільки в понеділок.

Зрозуміти хвору голову не можна і щось прогнозувати не можна, як і не можна було з упевненістю спрогнозувати цю війну проти України, про це в ефірі каналу "FreeДом" сказав речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, є різні прогнози, коли буде завдано удару, від різних аналітиків і розвідки. "Зрозуміло, що Росія не відмовилася від своїх намірів і далі тероризувати український народ, бити по нашій інфраструктурі", - сказав Ігнат.

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Речник командування Повітряних сил додав, що, ймовірно Росія може "використовувати як крилаті ракети, так і безпілотники ударні". "Знаємо, що в море зараз вийшли і носії "Калібрів", які раніше вивели. Тому обстрілів можна чекати в будь-який час", - сказав він.

Масовані обстріли України з боку Росії - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, після завданих 10, 22 і 31 жовтня росіянами масованих ракетних атак, за оцінками експертів, в країні зруйновано чи пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електроенергії. З 07:00 до 23:00 громадян просять мінімізувати використання потужних електроприладів.

12 листопада Юрій Ігнат говорив, що РФ може спробувати завдати по Україні масованого ракетного удару 15-16 листопада, коли на Балі проходитиме саміт "Великої двадцятки".

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