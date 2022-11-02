Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках.

Російські окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", - розповіли у вечірньому зведенні Генштабу.

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Крім того, у зведенні також зазначається, що ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

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У Генштабі уточнили результати успішних дій українських військових у Запорізькій області за попередні дні: до лікарень доправили близько сотні важкопоранених окупантів.

Захисники України знищили за вчора ще 800 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 73 270 осіб.

Минулої доби авіація Сил оборони України завдала по ворогу 33 удари. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів та 6 інших важливих військових об’єктів противника.