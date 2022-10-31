Українській державі треба більше авіації, зазначили в ОП.

Для того, щоб Україна збивала 100% російських повітряних цілей, їй необхідно більше сучасних систем протиповітряної оборони та більше авіації, щоб збільшити щільність.

У нас велика країна і немає часу на те, щоб зволікати, написав очільник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

"…росіяни витрачають річні бюджети деяких регіонів на день заради обстрілів цивільної інфраструктури України. Наша ППО працює ефективно, але для 100% збиття російських повітряних цілей нам потрібно більше сучасних систем, більше батарей, більше авіації, щоб збільшити щільність", - зазначив чиновник.

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Супротивники 31 жовтня запустили по Україні понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555. За даними з відкритих джерел, вартість ракети Х-101 становить 13 млн доларів, а ракети Х-555 - 7,5 млн доларів.

Варто зазначити, що країни Заходу допомогли український державі зменшити ворожу загрозу з повітря. Зокрема, 11 жовтня стало відомо, що Україна отримала перший німецький зенітний ракетний комплекс IRIS-T.

Україна з початку повномасштабного вторгнення РФ, яке стартувало 24 лютого, просить союзників надати їй авіацію. Словаччина вже передала нашій країні п'ять гвинтокрилів.

Масований ворожий ракетний удар по Україні 31 жовтня - найважливіше

Супротивники вранці вдарили по низці областей України, було пошкоджено електропідстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації, виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Повітряним силам Збройних сил України вдалося збити 44 з 50 ракет супротивника.

Одна з російських ракет, яку збили українські воїни, впала в Молдові на крайню північ села Наславча Окницького району (знаходиться недалеко від кордону з Україної), жертви не були зареєстровані.

Пізніше стало відомо, що у Молдові на крайню північ села Наславча Окницького району (знаходиться недалеко від українського кордону), впала російська ракета, збита захисниками України.

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