Словаччина повідомила про передачу Україні нової партії озброєння. До неї увійшли п'ять гвинтокрилів і "тисячі" 122-міліметрових ракет для реактивних систем залпового вогню "Град".
Про це розповів міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на своєму персональному акаунті в Twitter.
"Радий підтвердити, що тисячі словацьких 122-мм ракет для "Градів" і 5 гвинтокрилів серії Mi були благополучно передані Збройним силам України. Весь демократичний світ допомагає Україні захиститися від російської агресії", — написав Надь.
Пізніше міністр оборони уточнив, які саме гелікоптери передала Словаччина нашій країні. Вона відправила чотири Mi-17 і один Mi-2. У своїй армії Словаччина замінила ці гвинтокрили на UH-60M Black Hawk американського виробництва.
Нагадаємо, західні партнери домовилися про постачання нового озброєння Україні в рамках зустрічі у форматі "Рамштайн-3". США передадуть артилерію, HIMARS і протикорабельні ракети Harpoons. Канада, Польща і Нідерланди відправлять артилерію, а Німеччина — РСЗВ.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.