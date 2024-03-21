Окупанти вивели у море підводні човни.

Російські загарбники вперше за довгий час вивели на бойове чергування в Чорне море підводні ракетоносії, здатні нести ракети "Калібр".

У офіційному Telegram-каналі Сил оборони півдня України попереджають, що через це рівень ракетної небезпеки є дуже високим. Вони закликають людей не ігнорувати сигнал повітряної тривога та оперативно переходити в укриття.

"Після паузи довжиною в місяць ворог вивів на бойове чергування в Чорне море два підводних ракетоносії. Сумарний залп "Калібрів" - до восьми ракет. Решта ворожих кораблів перебувають у пунктах базування", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, минулої ночі на території всієї країни оголошували повітряну тривогу через пуски ракет російськими стратегічними бомбардувальниками.

Повітряні сили попереджали про постійні зміни курсу ракет, зрештою всі вони полетіли на Київ. Відомо, що загалом Росія випустила по столиці 31 ракету, серед яких дві - балістичні.

Сили протиповітряної оборони ліквідували всі цілі. Уламки пошкодили будівлі в житлових районах. Загалом відомо про 10 постраждалих.

Вже вдень російська армія вдарила балістичною ракетою по Миколаєву. В військовій адміністрації повідомляли, що вона влучила у промислове підприємство. Загинула одна жінка, шестеро людей постраждали.

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