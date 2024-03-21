Кількість постраждали зросла до шести.

Балістична ракета, яку сьогодні російська армія запустила по Миколаєву, влучила у промислове підприємство.

Як повідомляють Сили оборони півдня України у своєму офіційному Telegram-каналі, пообіді загарбницька армія вдарила балістикою по Миколаєву - ракету було випущено з території тимчасово окупованого Криму. "Ворог продовжує терор півдня України", - наголошують військові.

Внаслідок ракетної атаки пошкоджено промислове підприємство. На місці події виникла пожежа, її оперативно ліквідували. "На жаль, є жертви. Вже відомо про 6 поранених працівників. Одна жінка загинула", - розповіли у Силах оборони.

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За даними очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, одному з шести поранених допомога надана амбулаторно.

Ракетний удар по Миколаєву 21 березня: що відомо

Нагадаємо, сьогодні, 21 березня, у Миколаєві пролунав гучний вибух. Невдовзі стало відомо, що загарбники завдали балістичного удару по місту.

В обласній військовій адміністрації повідомляли про трьох постраждалих жінок та чоловіка, ще одна жінка загинула. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що триває обстеження житлового сектору.

Нагадаємо, що 17 березня російські окупанти також завдали по Миколаєву балістичного удару. Тоді також загинула людина, ще дев’ять були поранені, з них двоє дітей.

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