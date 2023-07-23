За словами секретаря РНБО, це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов пояснив мету ракетних атак росіян по Одесі та області і запевнив, що Україна розуміє ці наміри та належним чином відреагує.

Як зазначив Данілов, головна мета ракетних атак росіян на Одесу та регіон - це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря, а через акт залякування упередити і нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування "зернового коридору".

"За кремлівським планом мають бути створені штучні умови загроз голоду насамперед для країн Африки, і підвищення рівня міграційних небезпек для Європи. Росіяни очікують, що через шантаж примусять Захід до перемовин і прийняття путінського "зернового ультиматуму" - відновлення експорту російського аміаку, зняття частини санкцій та інших обмежень", - заявив він.

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У свою чергу, як зазначив Данілов, знищення української інфраструктури, що забезпечує функціонування "зернового коридору", має зробити світ залежним від російського зерна і їх логістики і можливостей.

"План - поставити світ на коліна і зробити Росію унікальним зерновим постачальником. Після провалу ідеї "енергетичної наддержави" Путін хоче стати "зерновою надімперією". Україна розуміє і обізнана про ці наміри, належним чином відреагує і насамперед повною мірою відповість на вбивства і руйнування. Світ і Захід мають проявити твердість і непорушність і дати свою достойну відповідь кремлівському щуру, яка має полягати у повноцінному відновленні функціонування українського "зернового коридору" під гарантії міжнародної безпеки", - наголосив секретар РНБО.

Війна в Україні - російський терор

Як повідомляв УНІАН, раніше Росія відмовилася продовжувати зернову угоду та заявила, що відтепер не може дати гарантій безпеки для судноплавства в акваторії Чорного моря.

Президент Володимир Зеленський доручив підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору" і напрацювати аналогічні дипломатичні кроки.

Росіяни атакували Одесу та область. Зокрема, сьогодні вночі російські загарбники здійснили черговий ракетний удар по Одеській області. Є поранені та загиблий. Зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

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