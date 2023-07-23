Президент наголосив, що жодного виправдання російському злу бути не може.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари російських окупантів по Одесі та запевнив, що обов'язково буде відповідь.

"Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору... Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обов'язково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь", - заявив Зеленський.

За його словами, усім, хто постраждав від цієї чергової терористичної атаки, надається допомога та подякував усім, хто допомагає людям.

"Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло", - наголосив президент.

Війна в Україні - ракетний терор Росії

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі російські загарбники здійснили черговий ракетний удар по Одесі та області. Постраждали люди. Пошкоджено житлові будинки, обʼєкти цивільної інфраструктури та зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор УПЦ МП.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначив, що головна мета ракетних атак росіян по Одесі - це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря, нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування "зернового коридору".

За його словами, таким чином Кремль планує створити штучні умови загроз голоду, насамперед для країн Африки, і підвищення рівня міграційних небезпек для Європи.

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