Начальник ОВА оприлюднив відповідне відео.

Одна з запущених по Україні російських ракет змінила курс та ймовірно повернула назад.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Одна (лише) з ракет Росії має критичне і логічне мислення. Зваживши всі аргументи і вирішивши не вчиняти воєнного злочину, ракета вирішила повернутися до "рідної гавані", - повідомив він.

Відео дня

Також Кім оприлюднив відповідне відео.

Ракетний удар по Україні 31 жовтня - що відомо

Зранку 31 жовтня по всій Україні, крім окупованого Криму, була оголошена повітряна тривога.

Як повідомляв УНІАН, після атаки частина Києва залишилася без світла, а в деяких районах немає водопостачання.

У Харкові зафіксовано два "прильоти" по об'єкту критичної інфраструктури. Псля російських ракетних ударів по місту тимчасово не ходять трамваї та тролейбуси. Містом курсують автобуси. Також у Харкові зупинилося метро.

Також ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури на Черкащині.

У Запоріжжі внаслідок обстрілку пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Місцева влада попереджає про можливі перебої зі світлом.

На Вінничині збита російська ракета впала на цивільні об'єкти.

Вас також можуть зацікавити новини: