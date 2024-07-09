У Кремлі нахабно заявили, що завдають ударів лише по військових об'єктах.

Коментуючи ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня у Києві, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито не атакує цивільні об'єкти в Україні, а лише "уражує військову інфраструктуру".

"Росія під час спецоперації в Україні не завдає ударів по цивільних об'єктах. Те, що сталось вчора у київському госпіталі - це падіння антиракети. Керуйтеся заявами нашого Міноборони", - нахабно сказав він.

Водночас представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "бандерівці свідомо розміщують системи ППО у житлових кварталах, прикриваючись мирними мешканцями як "живим щитом". У своїй заяві вона також додала, що по "Охматдиту" нібито вдарила одна із ракет ЗРК NASAMS.

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"При цьому по сусідству з клінікою знаходиться завод "Артем", а в кроковій доступності розташований комплекс будівель Міноборони України та склади ЗСУ", - цинічно додала вона.

Удар по "Охматдиті" - останні новини

Як раніше писав УНІАН, російська ракета була запрограмована саме на удар по "Охматдиту". Радіо Свобода з посиланням на джерело в правоохоронних органах України пише, що перед самим заходом на ціль ракета Х-101 зробила запрограмовану "гірку" для збільшення кута атаки.

У Повітряних силах повідомили, що 8 липня російські загарбники випустили по Україні 38 ракет різних типів. Українській ППО вдалося збити 30 із них.

Також у МВС назвали остаточне число жертв внаслідок удару по дитячій лікарні. За даними очільника міністерства Ігоря Клименка, на цій локації 2 особи загинули, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.

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