Речник Пентагону наголосив на необхідності надати Україні підтримку та системи ППО.

Це вже не перший випадок, коли Росія завдає навмисного удару по цивільних цілях в Україні. Ця атака вкотре підкреслює необхідність у стримуванні російського правителя Володимира Путіна та наданні підтримки Україні, заявив речник Пентагону Пет Райдер.

"Атака на лікарню – не перший випадок, коли Росія завдає ударів по явно цивільних цілях в Україні. Це те, що Росія зробила з українським населенням протягом цієї війни", - сказав він.

Райдер також наголосив, що ракетний удар по "Охматдиту" є нагадуванням, чому США залишаються відданими співпраці з союзниками та партнерами, щоб надати Україні системи протиповітряної оборони, які їй так необхідні для захисту своїх громадян. За його словами, попри те, що швидке отримання цієї допомоги Україні є важливим, також має бути довгостроковий план, який допоможе Україні захистити себе в майбутньому.

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"Я думаю, що те, що ви побачите за підсумками саміту цього тижня, є демонстрацією сили, єдності та рішучості НАТО, особливо в тому, що стосується допомоги Україні в тому, щоб вона могла захистити себе та свій суверенітет", - підкреслив Райдер.

Удар по "Охматдиту" 8 липня - останні новини

Як писав УНІАН, вчора внаслідок ракетного удару по Україні одна із ракет влучила у лікарню "Охматдит" у Києві. В цей момент там перебували на лікуванні діти.

Станом на ранок 9 липня відомо, що загальна кількість загиблих у Києві зросла до 27 осіб, серед яких 4 дитини. Ще 117 осіб отримали поранення.

"Досі триває ліквідація наслідків на 3 локаціях. На місцях подій залучено 377 рятувальників та 76 одиниць техніки ДСНС", - розповіли у ДСНС.

Після терору дитячої лікарні у ЄС заявили, що удар по "Охматдиту" може розслідуватися як воєнний злочин РФ. В Євросоюзі наголошують, що керівництво Росії, усі командири, виконавці та співучасники цих звірств будуть притягнуті до відповідальності.

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