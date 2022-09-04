Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань.

ЗСУ знищили склад боєприпасів у Баштанському районі та уразили паромну переправу поблизу Берислава.

"В операційній зоні південнобузького напряму обстановка стабільно складна, але контрольована. Продовжуються заходи із знищення запасів та резервів противника, ураження пунктів управління та вогневий контроль транспортних шляхів. Окупанти, відчуваючи небезпеку, посилили адміністративно-поліцейський режим в підконтрольних населених пунктах, продовжують спроби налагодження альтернативних переправ", - йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Намагаючись втримати оборону на суходолі, ворог продовжує артилерійсько-мінометні обстріли, а також авіаційні й ракетні удари по наших позиціях, по мирних населених пунктах, по місцевих мешканцях.

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"Вдень ворог двічі атакував Миколаївщину ракетами повітряного базування. Х-59, випущена з Су-35 по Центральному району Миколаєва, влучила в приватне обійстя, зруйнувала будинок, господарчі споруди. Поранення отримала господарка оселі. Друга ракета типу Х-31, випущена з Су-35, влучила в приватний будинок в Березнегуватській громаді. Внаслідок руйнування будинку загинула дитина, ще двох дітей і одного дорослого члена родини поранено", - зазначили в командуванні.

Протягом дня двома штурмовиками Су-25 і чотирма Мі-8, важкою артилерією, мінометами, танками та реактивними системами залпового вогню ворог гатив по наших позиціях та мирних населених пунктах.

"Пообіді двічі окупаційні війська вдарили з "Ураганів" по Зеленодольській громаді. У Зеленодольську ворожі снаряди понівечили кілька багатоповерхівок, крамницю, адмінбудівлі та об’єкти промислової інфраструктури. Постраждало 9 цивільних осіб, серед них одна дитина. У Великій Костромці пошкоджений приватний будинок, без людських втрат. Нашою авіацією нанесено удари по опорних пунктах, районах зосередження живої сили та техніки, командних пунктах та транспортних шляхах", - йдеться у повідомленні.

Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань.

"Підтверджені втрати ворога складають138 рашистів, 9 танків, гаубиця "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Ураган", пускова установка С-300, гармата-гаубиця 152-го калібру, 18 одиниць авто-бронетехніки. Також знищено склад боєприпасів в Баштанському районі та уражено паромну переправу поблизу Берислава. У Чорному морі триває шторм, тож кораблі та катери ворожого флоту продовжують укриватися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму", - нагадують в ОК.

Однак, два надводних носії "Калібрів" тримають напоготові 16 високоточних снарядів.

Нагадаємо, у мережі з'явилася інформація про чергові вибухи в окупованому Херсоні. Було щонайменше 8 "прильотів". За даними очевидців, знищено готель-сауну колаборанта Володимра Сальдо "Затєряний мір". Там базувалися росіяни.

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