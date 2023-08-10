Місцеві мешканці відчувають характерний їдкий дим вже тривалий час.

Біля тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області безперервно спалюються тіла російських солдат, які загинули у боях з українськими Силами оборони.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила у Telegram. "Зараз скрізь на фронтах активні бойові дії. Гине дуже багато ворогів. Сотні загиблих щодня і на Сході, і на Півдні", - наголосила Маляр.

Водночас, за її словами, командування російських окупаційних військ намагається приховати реальні втрати особового складу та здійснює поховання на тимчасово окупованих територіях, не транспортуючи рештки до Росії.

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"Так, поблизу Мелітополя у Запорізькій області на відкритій місцевості майже безперервно здійснюється кремація тіл російських військовослужбовців, які доставляються окупантами на вантажних автомобілях. Місцеві мешканці відчувають характерний їдкий дим вже тривалий час", - відзначила заступниця міністра.

"До моргу Чаплинської районної лікарні в Херсонській області окупанти доставляють загиблих із Херсонського напрямку, яких хоронять на двох локаціях, одна з них має площу до 100 га", - додала Маляр.

Втрати росіян в Україні

За останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати російських загарбників з 24 лютого 2022 року по 10 серпня 2023 року вбитими орієнтовно склали 252 тис. 200 солдат, у тому числі 580 за минулу добу.

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