За даними розвідки, більшість росіян підтримують війну РФ проти України.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що масового каяття серед російських військовополонених немає.

"Відверто кажучи, лише у окремих випадках. Так, є люди, які навіть показують щире каяття і можуть заплакати, які для себе відкривають якісь нові сторінки історії, геополітичної реальності і взагалі розуміють, що вони потрапили в інший світ. Але здебільшого це все ж таки намагання вижити і потрапити назад до звичних їм умов. Масового каяття немає. Це факт", - сказав він в ефірі "Радіо NV".

За словами Юсова, Україна має справу з геноцидом з боку Росії, оскільки більшість росіян підтримують цю агресію.

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"Там немає масового каяття чи спротиву, чи бажання боротися з режимом Путіна. Тим не менш, це не знімає з нас зобов’язання по міжнародному праву і Женевським конвенціям", - зауважив представник ГУР.

Він пояснив, що незалежно від того, чи людина добровільно здалася у полон, чи була захоплена, Україна як демократична правова європейська держава забезпечує виконання Женевських конвенцій. У зв'язку з цим утримання російських військовополонених відбувається відповідно до міжнародного права. Додається, що значна частина військовополонених здалася добровільно.

"Їх є досить значна частка, але їх менше, ніж захоплених у полон, і цьому є дуже багато логічних пояснень. Наприклад, справді працюючі загороджувальні загони і не тільки. Часто бояться за родини, які залишаються там (у РФ, - УНІАН)", - розповів Юсов.

Він також пояснив, чому росіяни не боряться проти цієї війни. За його словами, щоб наважитися на якісь колективні дії, треба мати досвід самоорганізації і практику, яких у них немає. Крім того, все, що стосувалося гену боротьби за свободу, у РФ активно вибивалося.

"Але, тим не менш, у полон здається значна частина. І окрім здачі у полон, росіяни обирають для себе й інші форми. Є, наприклад, дезертирство, і ці випадки непоодинокі, особливо на лінії фронту. Там є випадки, коли десятки людей одночасно зникають із передової і їх потім шукають - і на тимчасово окупованих територіях, і на території самої РФ, і з технікою, і зі зброєю, і без", - зазначив представник ГУР.

Також фіксуються випадки самострілів серед окупантів.

Російські військові у полоні

Навесні омбудсмен Дмитро Лубинець показав знімки з табору для російських військовополонених. Заклад відкритий для візитів іноземних журналістів.

Загарбники у полоні отримують повноцінне триразове харчування, а також мають доступ до сучасного стоматологічного кабінету і кваліфікованих лікарів. У вільний від роботи час вони можуть дивитися телевізор, читати книги або грати в шахи.

На утримання одного російського військовополоненого Україна витрачає близько 10 000 грн щомісяця.

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