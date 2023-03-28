Йому заочно повідомили про підозру.

В Україні ідентифікували російського військового, який вбив мирну жительку під час окупації міста Ізюм Харківської області.

Як повідомляють в Харківській обласній прокуратурі, ним виявився заступник командира батальйону по озброєнню військової частини 62892, військовослужбовець 245-ого гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ. Йому заочно повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Встановлено, що у травні російські окупанти залицялись до 36-річної місцевої жительки, однак вона не відповідала їм взаємністю. Тоді вони почали обіцяти, що заберуть її до РФ задля "кращого життя". 2 червня жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців, щоб "зловити" WI-FI та зателефонувати своєму брату з Івано-Франківської області.

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"Зі штабу вийшов російський військовий, який ревнував жінку до інших, при цьому маючи дружину у РФ. Проте в той день ревнощі перейшли всі межі: він вистрілив жінці прямо у груди. Від пострілу потерпіла померла", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Окупація Ізюма: що відомо

Російські загарбницькі війська окупували місто на початку березня 2023 року. 10 вересня стало відомо, що українські військовослужбовці зайшли в місто.

Після деокупації неподалік виявили близько 445 поховань цивільних людей. У Харківській ОВА тоді повідомили, що серед ексгумованих тіл 99% мають ознаки насильницької смерті.

Також в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ з тілами цивільних та військових, серед загиблих були діти.

Загалом на деокупованих територіях Харківської області виявили 10 катівень російських окупантів, де вони отримували українців.

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