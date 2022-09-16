Зокрема, про одних з 64 похованих відомо, що ці люди перебували в підвалі житлового будинку, в який було влучання.

В Ізюмському районі Харківської області виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

Про це заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, повідомляє ТСН.ua.

"Ми маємо 5 кладовищ, де є поховання. Серед загиблих є діти. Наприклад, про одних з 64 похованих відомо, що ці люди перебували в підвалі житлового будинку, в який було влучання", - повідомив Котенко.

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За його словами, на цвинтарі, де було знайдено поховання цивільних і військових, сьогодні, 16 вересня, близько 9-ї ранку вже почалась ексгумація. На запитання про те, скільки вона триватиме, Котенко відповів, що це залежатиме від того, скільки часу знадобиться слідчим поліції.

"Приїхало дуже багато слідчих", - резюмував Котенко.

Як повідомляв УНІАН, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що на кладовищі у лісі біля звільненого від окупантів міста Ізюм Харківської області знайдено місце масового поховання, де закопано більше ніж 400 тіл людей.

Нагадаємо, що 16 вересня Володимир Зеленський повідомив, що майже вся Харківська область деокупована. Також у масовому похованні людей під звільненим Ізюмом знайшли тіла українських військовослужбовців, яких могли катувати під час окупації.

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