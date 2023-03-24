Під час тимчасової окупації в Ізюмі діяла тотальна система залякування та терору місцевого населення.

OSINT-дослідники встановили особу російського окупанта Миколи Литвиненка, який брав участь в окупації Ізюма.

Російським пропагандистам Литвиненко плів байки, що місцеві мешканці нібито зустрічали озброєних загарбників як "визволителів". У стилі кремлівської пропаганди окупант навіть вигадав історію, як допоміг "хлопчику з Ізюма", вручивши йому подарунок на день народження.

"Зібрали у кого що було, передали імениннику, привітали, хлопчина дуже задоволений був, ну і ми пораділи, що вдалось за таких обставин зробити дитині свято", - стверджував Литвиненко.

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Як пише Telegram-канал OSINT-Бджоли, "благодійник" зареєстрований у Брянській області. Брав участь у війні з першого дня повномасштабного вторгнення на Ізюмському напрямку. OSINT-дослідники виклали телефонні контакти загарбника і навіть фото його дому.

Ізюм було звільнено під час Харківського контрнаступу у вересні.

Під час тимчасової окупації в Ізюмі діяла тотальна система залякування та терору місцевого населення. У місті було виявлено 7 кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

Фахівцями ексгумовано 447 тіл загиблих: 425 цивільних осіб, серед яких 5 дітей, та 22 військовослужбовці ЗСУ. У померлих встановлено наявність тілесних ушкоджень у виді мінно-вибухових травм, осколкових, вогнепальних та колото-різаних поранень. У декількох із загиблих були зв’язані руки, переломані кістки, у низки померлих - мотузка на шиї.

Ідентифікація російських злочинців – останні новини

Раніше було ідентифіковано особу російського окупанта, який брав участь у вбивствах українців. На світлинах він з гордістю позує на тлі розбомблених будинків цивільних.

Встановлено особу й окупанта-зрадника - уродженця України Богдана Шароваріна. Терорист брав участь у бойових діях в Чорнобилі, Бучі, Ірпені, Ізюмі та Попасній.

Також завдяки OSINT-дослідженню вдалось відшукати дані російського вбивці, який катував українського військовополоненого, найманця "Ахмат" Євгенія Зіброва.

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