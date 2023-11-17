Росія готували до декількох сценаріяв, зокрема, й щодо можливості відступу.

Російські окупаційні війська намагатимуться здійснити перегрупування на лівому березі Херсонської області через закріплення Збройних сили України на нових позиціях.

"Окупанти будуть намагатися здійснити якесь перегрупування. В них вибудована багатоешелонована система оборони, і я так розумію, що вони готувалися до таких сценаріїв і передбачали, що їм доведеться відступати з лівого берега. Далі як буде розвиватися ситуація, ми будемо бачити", - заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євген Єрін в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, українські військові продовжують вивчати слабкі місця російської оборони на фронті.

Відео дня

Війна в Україні - ситуація на лівому березі Херсонщини

Як сьогодні повідомляв американській Інститут вивчення війни, бої на лівобережжі продовжуються поблизу Пойми, Піщанівки та Кринок. ЗСУ, ймовірно, просунулись і зайняли позиції в районі північно-східній частині Кринок. Сьогодні ЗСУ вперше підтвердили закріплення на плацдармах на лівому березі Дніпра.

На думку одного з експертів, ворог, ймовірно, розробив план ліквідації позицій ЗСУ на лівому березі шляхом формування трьох тактичних груп. Дві групи - для флангу на трасі Олешки-Нова Каховка та в районі Кринок з районів Корсуньки та Козачої Лагері, а третя - наступатиме поблизу Кринок.

Вас також можуть зацікавити новини: