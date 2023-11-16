Сили оборони відкидають ворога на три-вісім кілометрів від лівого берега Дніпра.

Минулої доби, 15 листопада, Збройні сили України продовжили масштабніші, ніж зазвичай, операції на лівому березі Херсонської області. За словами російських мілблогерів, українські війська здійснили атаки з центру Кринок і також атакують поблизу Пойми та Піщанівки.

Також у звіті ISW згадали й заяву речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк. Вона зазначала, що Сили оборони відкидають ворога на три-вісім кілометрів від лівого берега Дніпра в Херсонській області. Географічний масштаб описаних зусиль значно більший, ніж демонструє будь-яке доступне відкрите джерело.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець попередив, що окупанти, ймовірно, розробили план ліквідації позицій ЗСУ на лівому березі шляхом формування трьох тактичних груп. На його думку, війська РФ планують використовувати дві групи для флангу на трасі Олешки-Нова Каховка та в районі Кринок з районів Корсуньки та Козачої Лагері, а третя група наступатиме поблизу Кринок.

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The Wall Street Journal з посиланням на українських солдатів, які воювали на лівому березі, пише, що окупаційні війська застосовують важкі міни, снайперів і важку артилерію, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) і авіаудари для захисту від просування України.

Війна в Україні - ситуація на Херсонщині

Як раніше інформував УНІАН, воїни ЗСУ змогли перекинути на лівобережжя бронетехніку. Також у тому районі вже працює ударна авіація України.

Повідомлялось, що Сили оборони зберігають позиції у Кринках та незначно розширили зону свого контролю на південь від населеного пункту.

Вчора ISW писав, що ЗСУ намагалися розширити зону контролю поблизу Кринок. Крім того, інтенсивні бої точаться біля Пойми, Піщанівки і Підстепного.

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