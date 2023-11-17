Бої продовжуються поблизу Пойми, Пищанівки та Кринків.

Бійці Збройних сил України минулої доби, 16 листопада, продовжили масштабніші, ніж зазвичай, операції на лівому березі Херсонської області. Вони, ймовірно, знову просунулися в районі Кринок.

Як повідомляють американські аналітики у звіті Інституту вивчення війни, на відеозаписі з геолокацією видно, як окупаційні війська завдають ударів по позиціях Сил оборони у північно-східній частині Кринків. Це вказує на те, що українські військові, ймовірно, просунулися в цьому районі.

Відомий російський мілблогер заявив, що бої продовжуються поблизу Пойми, Пищанівки та Кринків.

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За його словами, ЗСУ зробили невдалу спробу висадки в районах Антонівського автомобільного мосту та малого залізничного мосту за шість кілометрів на схід від Антонівського мосту.

Війна в Україні - ситуація у Херсонській області

Як раніше інформував УНІАН, ЗСУ змогли перекинути на цю ділянку фронту бронетехніку та почали застосовувати ударну авіацію.

Днями Сили оборони розширили зону свого контроль на південь від Кринок. ISW писав, що ЗСУ ведуть інтенсивні бої біля Пойми, Піщанівки і Підстепного.

Окупанти, ймовірно, розробили план ліквідації позицій ЗСУ на лівому березі шляхом формування трьох тактичних груп. Війська РФ планують використовувати дві групи для флангу на трасі Олешки-Нова Каховка та в районі Кринок з районів Корсуньки та Козачої Лагері, а третя група наступатиме поблизу Кринок.

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