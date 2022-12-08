До Старобільска везуть вантажівками будівельні матеріали для оборонних споруд.

Наразі по всій лінії фронту у Луганській області дуже поганий зв'язок, оскільки російські загарбники бояться місцевих партизанів.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, окупанти стягнули на Кремінський та Сватовський напрямки тисячі мобілізованих резервістів.

Також там розташувалися "вагнерівці", "кадирівці", десант з Херсона та велика кількість техніки. За словами Гайдая, росіяни намагаються зробити угрупування для контрнаступу на Куп'янськ.

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Крім того, до Старобільска везуть вантажівками дуже велику кількість будівельних матеріалів для оборонних споруд. Російські війська розраховують, що мобілізовані ослаблять ЗСУ, після чого українська армія вийде на найбільш підготовлені підрозділи РФ.

Гадай додав, що у російських загарбників значні проблеми з екіпіруванням.

"Попереду ідуть свіжомобілізовані і зеки, яких не шкода, їх не рахують. Їх мета - піти в наступ, щоб виявити вогневі позиції наших військових, а потім їх штурмують більш професійні підрозділи", - додав він.

Що відбувається на Луганщині

Раніше Гайдай повідомляв, що російські окупаційні війська встигли достатньо потужно підготуватися, тому контранступ ЗСУ у Луганській області не є таким стрімким.

За даними британської розвідки, зараз в районі Сватового розгорнуто частини "елітної" 1-ї гвардійської танкової армії Росії.

У ОВА повідмляли, що Луганська обласна лікарня повністю заповнена пораненими загарбниками. За даними Центру національного спротиву, з лікарень примусово виписують хворих цивільних.

Нагадаємо, раніше Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов натякнув, що навесні українські війська будуть у Севастополі, Донецьку і Луганську.

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