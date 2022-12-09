Зазначається, що всі ліки, які завозяться з Росії, також йдуть на потреби окупаційних військ

Мешканці окупованих територій Луганської області обурені примусовим виписом з лікарень та відмовами у госпіталізації.

Крім того, у медзакладах закінчується запас ліків, а окупаційна влада ігнорує це питання, йдеться у повідомленні Луганської ОВА в Telegram.

Зазначається, що всі ліки, які завозяться з Росії, йдуть на потреби окупаційних військ. Як відомо, РФ підвезла на окуповану територію медичний персонал з регіонів нібито для допомоги місцевим мешканцям. Однак ці медики займаються виключно здоров’ям бойовиків.

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"Місцеве населення залишається ні з чим", — додали в ОВА.

Ситуація у Луганській області

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що російські окупаційні війська встигли достатньо потужно підготуватися, тому контранступ ЗСУ у Луганській області не є таким стрімким.

За словами Гайдая, він сподівається, що підрозділи Сил оборони наприкінці зими зможуть вийти на лінію розмежування 2014 року, а в 2023 році - деокупувати усю територію Луганської області.

Як раніше повідомляв УНІАН, зараз по всій лінії фронту у Луганській області дуже поганий зв'язок, оскільки російські загарбники бояться місцевих партизанів.

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