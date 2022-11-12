На сьогодні в області деокуповано 11 населених пунктів, здебільшого - це невеличкі села.

Просування ЗСУ на Луганщині не таке стрімке як в інших областях через серйозну оборонну підготовку окупантів.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

"Просування Збройних сил України не таке стрімке, як десь в інших областях. На жаль, встигли достатньо потужно підготуватися російські окупаційні війська. Вони постійно стягують резерви, техніку, будують захисні споруди й все навкруги мінують", - розповів він.

Відео дня

За словами Гайдая, поки що на Луганщині деокуповано 11 населених пунктів, здебільшого - це невеличкі села.

Деокупація Луганщини

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

Зокрема, 7 жовтня українські військові звільнили від російських окупантів 7 населених пунктів області: Новолюбівка, Невське, Греківка, Новоєгорівка, Надія, Андріївка, Стельмахівка.

24 жовтня стало відомо, що ЗСУ витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М'ясожарівка і Невське Луганської області.

29 жовтня у Міністерстві оборони України заявили, що селище Невське на Луганщині звільнено від російських окупантів. Наприкінці жовтня повідомлялося про дев'ять звільнених від окупантів населених пунктів.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що на відновлення області після деокупації знадобиться близько семи років. Розпочати якісь роботи можна буде лише після повного звільнення регіону. При цьому на повне розмінування території Луганщини може піти 10 років.

Вас також можуть зацікавити новини: