У місті пролунало шість вибухів.

Біля 23:00 у вівторок, 7 лютого 2023 року, російські окупанти почали обстріл Харківської області. У Харкові пролунало деілька вибухів.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти завдають ударів! Залишайтеся в укриттях!", – написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Кореспонденти "Суспільного" повідомляють, що у місті прогриміло вже шість вибухів. При цьому в області оголошено повітряну тривогу.

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Обстріли Харківщини

У неділю, 5 лютого, російські загарбники вдарили по Харкову. Окупанти поцілили у центральну частину міста. Повідомлялося, що обстріл російські війська вели з С-300.

Одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування. Отримав поранення охоронець. Інша ворожа ракета влучила поблизу житлового будинку. Постраждали четверо його мешканців

Військовий експерт Олег Жданов розповів, як можна захистити Харків від обстрілів з боку Росії після закінчення війни, щоб місто змогло відроджуватися, незважаючи на сусідство з агресором. За його словами, в цьому питанні є два варіанти.

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