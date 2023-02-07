У будинку, де був штаб російських військових, знайдено схованку з таємною документацією 138-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.

Державне бюро розслідувань ідентифікувало 46 російських артилеристів, які обстрілювали Харків.

"Працівники ДБР, під час проведення стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківщини, знайшли сховані російські документи, за якими вдалося ідентифікувати російських артилеристів, що обстрілювали Харків з далекобійної артилерії", - йдеться в повідомленні на сайті ДБР.

Зазначається, що в одному з будинків, де був штаб російських військових, знайдено схованку з таємною документацією 138-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.

Відео дня

"Документи вказують, що саме цей підрозділ на початку вторгнення був перекинутий з полігону Курської області для просування на Харків. Військовослужбовці цієї бригади, половина з яких строковики, у червні-серпні 2022 року розстрілювали Харків, зокрема житловий масив Північна Салтівка у Київському районі. Для обстрілів використовувалися системи залпового вогню "Град", 152-мм самохідні установки "Акація" та інша далекобійна артилерія", - повідомляє ДБР.

У повідомленні сказано, що завдяки знайденим документам вдалося повністю ідентифікувати 46 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади ЗС рф, номери зброї, яка за ними була закріплена, рапорти та багато іншої, корисної для слідства інформації.

У ДБР зазначають, що всі знайдені документи відповідно до чинного законодавства передано до СБУ для подальшого вивчення.

Ситуація в Харкові - що відомо

29 січня 2023 року росіяни обстріляли Харків ракетою С-300. Під ударом опинився Київський район міста.

5 лютого російські загарбники знову вдарили по Харкову й влучили в центральну частину міста. Харківська обласна прокуратура повідомила, що одна з російських ракет влучила в п'ятиповерхову будівлю вишу, а інша - впала біля житлового будинку.

Вас також можуть зацікавити новини: