Одна з ворожих ракет поцілила у житлову забудову, відомо про одну постраждалу людину.

У неділю, 5 лютого, російські загарбники вдарили по Харкову.

Супротивники поцілили у центральну частину міста, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. За попередніми відомостями, ворог запустив по Харкову ракету С-300.

"Зафіксовано "приліт" у центральній частині міста. Попередньо - ракета С-300. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - зазначив чиновник.

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Синєгубов о 8:21 написав, що вороги завдають ударів, та радив мешканцям Харкова та області залишатися в укриттях.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що по центру Харкова вдарили дві ворожі ракети. "Прильоти" є у Київському районі.

"Інформації про жертв удару поки немає - на місці влучання ракет вже працює ДСНС, розбирають завали та проводять пошукову операцію", - зазначив очільник міста.

Пізніше мер повідомив, що одна з ракет супротивника влучила в житлову забудову. "Наразі відомо про пожежу в одному з житлових будинків та одну постраждалу людину", - зазначив Терехов.

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