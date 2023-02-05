У неділю, 5 лютого, російські загарбники вдарили по Харкову.
Супротивники поцілили у центральну частину міста, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. За попередніми відомостями, ворог запустив по Харкову ракету С-300.
"Зафіксовано "приліт" у центральній частині міста. Попередньо - ракета С-300. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - зазначив чиновник.
Синєгубов о 8:21 написав, що вороги завдають ударів, та радив мешканцям Харкова та області залишатися в укриттях.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що по центру Харкова вдарили дві ворожі ракети. "Прильоти" є у Київському районі.
"Інформації про жертв удару поки немає - на місці влучання ракет вже працює ДСНС, розбирають завали та проводять пошукову операцію", - зазначив очільник міста.
Пізніше мер повідомив, що одна з ракет супротивника влучила в житлову забудову. "Наразі відомо про пожежу в одному з житлових будинків та одну постраждалу людину", - зазначив Терехов.