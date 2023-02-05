Унаслідок ворожого обстрілу сьогодні постраждав охоронець вишу.

Кількість постраждалих в результаті ранкового обстрілу російськими окупантами Харкова зросла.

Ще одна особа постраждала унаслідок обстрілу ворогом вищого навчального закладу, про це у неділю, 5 лютого, повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Ще один поранений - охоронець вищого навчального закладу, куди був здійснений другий ракетний удар. Чоловік отримав забійні рани, допомогу надали на місці", - написав Синєгубов.

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За даними Харківської обласної прокуратури, одна з ракет ворога поцілила у п'ятиповерхову будівлю вишу та завдала серйозних руйнувань, а інша - влучила у територію поблизу житлового будинку.

Ворожий обстріл Харкова сьогодні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти вранці 5 лютого обстріляли Харків та область, було зафіксовано "прильоти" у Київському районі. Стало відомо, що вороги вдарили по місту двома ракетами, було пошкоджено житлову забудову.

Потім Олег Синєгубов повідомляв про трьох постраждалих: 54-річну жінку та двох чоловіків 51 та 55 років.

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