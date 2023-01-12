Вони інвентаризують майно місцевих приватних підприємців з подальшою так званою "націоналізацією".

Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово захопленій території Херсонської області.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00.

"В одному із населених пунктів Каховського району окупаційна влада оголосила інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців з подальшою так званою "націоналізацією", - розповіли у Генштабі.

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Ситуація в Херсонській області: подробиці

Сьогодні російські окупанти атакували селище Янтарне, що поблизу Херсона, одна людина загинула, ще одну поранено.

За даними Херсонської обласної ради, за добу, 11 січня, російські окупанти 90 разів обстріляли населені пункти області, чим встановили "рекорд".

У новорічну ніч російські загарбники залишили Херсон і прилеглі населені пункти без світла, а вже 2 січня обстріляли з танка центр Берислава.

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