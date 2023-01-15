Чоловіки перевіряли свої поля та натрапили на ворожу міну.

У Херсонській області двоє чоловіків загинули через міну, залишену російськими окупантами.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Поблизу Великої Олександрівки на міні, залишеній російськими окупантами, підірвалися люди. Два чоловіка, 53-х та 35-ти років, перевіряли свої поля та натрапили на ворожу міну. Через отримані поранення обидва загинули на місці події", - написав голова ОВА.

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Він наголосив, що мінна небезпека на Херсонщині залишається надзвичайно високою.

"Будь ласка, утримайтеся від відвідин полів, лісосмуг та інших місць, які ще не обстежили сапери. Це дуже небезпечно!", - підкреслив Янушевич.

Голова ОВА нагадав, що вибухонебезпечні предмети не можна чіпати; про них потрібно повідомити правоохоронцям або рятувальникам.

Ситуація з мінами на Херсонщині

Відступаючи з Херсонщини російські окупанти скрізь залишили міни. Заміновані були всі інфраструктурні об'єкти і будинки громадян. Так, 7 грудня 2022 року у Херсонській області під час виконання завдання на каскаді мін підірвалась група поліцейських з Черкаської області.

Внаслідок підриву загинули: начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового сектора реагування патрульної поліції Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

Ще четверо правоохоронців дістали поранень, пізніше двоє з них померли в лікарні.

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