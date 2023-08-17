Минулої доби знищено 480 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали 256050 осіб.
Також знищено багато ворожої техніки:
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4272 (+24 за минулу добу),
- бойових броньованих машин ‒ 8398 (+18),
- артилерійських систем – 5169 (+17) ,
- танків ‒ 4329 (+5),
- засоби ППО ‒ 486 (+1),
- крилаті ракети ‒ 1406 (+2),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7641 (+27).
А від початку повномасштабного вторгнення ще знищено:
- РСЗВ – 714 одиниць;
- літаків – 315;
- гелікоптерів – 314;
- кораблі /катери ‒ 18, техніка ‒ 773.
Війна в Україні - новини з фронту
Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, вчора, 16 серпня, окупанти наступали на Харківщині, Донеччині, але безуспішно.
В той же час Сили оборони звільнили Урожайне в Донецькій області. За даними американського Інституту вивчення війни є також успіхи української армії в районі Роботиного Запорізької області.
На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Також під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші воїни стримували наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області.
Окупанти продовжують атакувати в районі міста Мар’їнка Донецької області.
На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сеньківки Харківської області.