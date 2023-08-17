Також знищено вороже ППО, 24 БПЛА, 17 артсистем.

Минулої доби знищено 480 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали 256050 осіб.

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Також знищено багато ворожої техніки:

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4272 (+24 за минулу добу),

бойових броньованих машин ‒ 8398 (+18),

артилерійських систем – 5169 (+17) ,

танків ‒ 4329 (+5),

засоби ППО ‒ 486 (+1),

крилаті ракети ‒ 1406 (+2),

автомобільної техніки та автоцистерн – 7641 (+27).

А від початку повномасштабного вторгнення ще знищено:

РСЗВ – 714 одиниць;

літаків – 315;

гелікоптерів – 314;

кораблі /катери ‒ 18, техніка ‒ 773.

Війна в Україні - новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, вчора, 16 серпня, окупанти наступали на Харківщині, Донеччині, але безуспішно.

В той же час Сили оборони звільнили Урожайне в Донецькій області. За даними американського Інституту вивчення війни є також успіхи української армії в районі Роботиного Запорізької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Також під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші воїни стримували наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області.

Окупанти продовжують атакувати в районі міста Мар’їнка Донецької області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сеньківки Харківської області.

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