ЗСУ потужно оновили втрати РФ / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Минулої доби знищено 480 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року  орієнтовно склали 256050 осіб.

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Також знищено багато ворожої техніки: 

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 4272 (+24 за минулу добу),
  • бойових броньованих машин ‒ 8398 (+18), 
  • артилерійських систем – 5169 (+17) , 
  • танків ‒ 4329 (+5), 
  • засоби ППО ‒ 486 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 1406 (+2),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7641 (+27).

А від початку повномасштабного вторгнення ще знищено:

  • РСЗВ – 714 одиниць;
  • літаків – 315;
  • гелікоптерів – 314;
  • кораблі /катери ‒ 18, техніка ‒ 773.

Війна в Україні - новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, вчора, 16 серпня, окупанти наступали на Харківщині, Донеччині, але безуспішно.

В той же час Сили оборони звільнили Урожайне в Донецькій області. За даними американського Інституту вивчення війни є також успіхи української армії в районі Роботиного Запорізької області. 

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Також під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші воїни стримували наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області.

Окупанти продовжують атакувати в районі міста Мар’їнка Донецької області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сеньківки Харківської області. 

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