Українські війська продовжать полювання за засобами захисту окупантів.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що українські військові ще мають роботу в окупованому росіянами Криму.

"У Криму ще є робота, яку треба доробити, але попередні результати вже досить переконливі - літати будуть менше. Зрозуміло, що росіяни мають відповідні пункти базування, про які знають і вони й ми. І найголовніше, що ми знаємо про те, що це наші пункти базування, тому зачищаємо й готуємось", - розповіла вона в ефірі "Еспресо".

За словами Гуменюк, російська система ППО на півострові перебуває в нестійкому стані. Українські війська продовжать на неї полювання.

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"Росіянам постійно треба робити знервовані маневри. Тому, що об'єктів багато, а прикривати їх все менше й менше чим є. Саме тому противник продовжує маневри за якими ми пильнуємо. Продовжуємо полювання за засобами їхнього захисту, щоб потім могли працювати й по тих об'єктах", - зазначила начальниця пресцентру.

Як вона пояснила, знищений катер "Івановєц" був робочим катером, який виконував відповідні завдання.

"Очевидно, що на ньому перебував навчений екіпаж. Штатна чисельність катера до 40 осіб. Наразі важко сказати скільки їх було на борту на той момент. Пошуково-рятувальна операція була розгорнута одразу, і проводилася досить тривалий час. На момент, коли катер був пошкоджений, він виконував завдання по прикриттю пункту базування озера Донузлав, де росіяни намагаються з моря прикривати те, що їм важливо на суходолі", - підсумувала Гуменюк.

Ситуація в окупованому Криму

Напередодні Гуменюк заявила, що росіяни своїми системами ППО самі підказують, куди варто поцілити українським силам. Окупанти намагаються покращити захист тих об’єктів, які вважають наразі для себе стратегічно важливими, а ЗСУ ретельно спостерігають за цими маневрами і розуміють, що розташування систем ППО певним чином позначає об’єкти, які варті уваги.

Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону сказав про успішні результати атаки української авіації на кримський Бельбек, де розташовний військовий аеродром окупантів. Армія РФ позбулася одного винищувача Су-30, двох винищувачів Су-27

В ніч проти 1 лютого потоплено російський катер "Івановєц".

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